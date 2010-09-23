Перевод 3 статей для поиска долгосрочного партнера

Нужно перевести 3 статьи с русского на английский - каждая порядка 1800 символов включая пробелы.

Тематика: статьи для женщин/отношения

Этот проект - не просто разовое задание, а способ найти долгосрочного партнера для перевода.

В предложении напишите пожалуйста Ваши расценки.

Спасибо