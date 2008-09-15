Dismay

Александр Кудимов Dismay

 
38 летРоссия/Саранск
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта

    Необходим дизайн сайта. Хотелось бы что то на подобии http://www.zingaya.com/ Нужны: главная страница, информационные страницы, формы и всплывающие окна. Подробности в личке.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта в yandex и google

    $1000

    Есть сайт кабельной компании, необходимо продвинуть в топ яндекса и гугла. Хотелось бы обговорить бюджет и сроки, здесь не хочется все описывать, поэтому готов обсудить с каждым в личке по icq и т.д.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести описание телефонов (англ. - рус.)

    Имеются описания мобильных телефонов, на английском языке, необходимо перевести их на русский, описания очень схожие между собой, различаются в основном только параметры Пример: Network: GSM 850 900 1800 1900 Operating System: Windows mobile 6.5 operation system CPU type: Marvell-PXA310, ...

    Переводы43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Необходим "легкий", желательно в светлых тонах, дизайн интернет магазина, по продаже ноутбуков. Подробности в личной переписке. Оплата WMR. Просьба указывать цены и сроки.

    Дизайн сайтов66 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аналог baza-winner.ru

    Нужен аналог сайта http://baza-winner.ru/, конкретно интересует http://online.baza-winner.ru/ Аналог не обязательно такой сложный в исполнении, можно попроще, база будет порядка на 5 000-10 000 записей. Ну и соответственно администраторская часть. Будет предоставлено ТЗ. Интересуют сроки и цена.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка несложных макетов

    $25

    Верстка несложных макетов, почти во всех шапка на флеш. Заинтересовавшимся вышлю пример, и подробнее напишу что нужно делать. В месяц порядка 10-15 макетов.

    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Молоков Максим (Maksak)
Александр отличный заказчик) Задача была поставлена четко, работа оплачена в срок. Было приятно общаться и сотрудничать.
Было приятно поработать, остались только положительные впечатления. Без лишних вопросов понял, то что требуется сделать. Работа выполнена качественно и в срок.
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