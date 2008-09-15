Необходим дизайн сайта. Хотелось бы что то на подобии http://www.zingaya.com/ Нужны: главная страница, информационные страницы, формы и всплывающие окна. Подробности в личке.
- Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $60
Дизайн для сайта :)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Есть сайт кабельной компании, необходимо продвинуть в топ яндекса и гугла. Хотелось бы обговорить бюджет и сроки, здесь не хочется все описывать, поэтому готов обсудить с каждым в личке по icq и т.д.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Имеются описания мобильных телефонов, на английском языке, необходимо перевести их на русский, описания очень схожие между собой, различаются в основном только параметры Пример: Network: GSM 850 900 1800 1900 Operating System: Windows mobile 6.5 operation system CPU type: Marvell-PXA310, ...Переводы43 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим "легкий", желательно в светлых тонах, дизайн интернет магазина, по продаже ноутбуков. Подробности в личной переписке. Оплата WMR. Просьба указывать цены и сроки.Дизайн сайтов66 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен аналог сайта http://baza-winner.ru/, конкретно интересует http://online.baza-winner.ru/ Аналог не обязательно такой сложный в исполнении, можно попроще, база будет порядка на 5 000-10 000 записей. Ну и соответственно администраторская часть. Будет предоставлено ТЗ. Интересуют сроки и цена.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Верстка несложных макетов, почти во всех шапка на флеш. Заинтересовавшимся вышлю пример, и подробнее напишу что нужно делать. В месяц порядка 10-15 макетов.HTML-верстка44 заявкиЗакрыт15 лет назад