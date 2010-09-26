Нужно создать титульную (обощающую) старницу по материалам сайта http://mosviptaksi.ru/ 1000 знаков.
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Перевести описание прибора с рус. на английский
Число знаков: 3442
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