Перевод 10 страниц, Английский->Русский, математ.

Нужно перевести 3 статьи с русского на английский - каждая порядка 1800 символов включая пробелы. Тематика: статьи для женщин/отношения Этот проект - не просто разовое задание, а способ найти долгосрочного партнера для перевода. В предложении напишите пожалуйста Ваши ...