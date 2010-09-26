Перевод 10 страниц, Английский->Русский, математ.

ПереводыЗавершен13 заявок288 просмотров
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Требуется перевод 10 страниц из книги по математике. Текст естественно технический и с применением математических терминов. В приложении первая страница.

13 лет назад
dampilster
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Chernilecsky
Владимир 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
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