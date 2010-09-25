Здравствуйте, ув. Фрилансеры!

Нужно сделать грамотный перевод cms dolphin 7.0.2 с английского языка на русский, перевод должен быть ЛИТЕРАТУРНЫЙ, но НЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ переводить как клиентскую часть со стандартными модулями так и административную часть. Если вдруг у кого то есть перевод уже то готов купить!