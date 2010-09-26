Перевод англоязычного сайта

Количество страниц – около 200 (по 1800 знаков). Делю на 3-4 исполнителя. Сроки – до 15:00 05.10. Цена – оговаривается, около 10 долл. Оплата: через 30 дней после сдачи проекта. Претензии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется подробный перевод страниц англо язычного сайта.
А так же объяснение функционала как и что там работает.
Вот тот сайт soundclick.com
P.S
О цене договоримся, главное чтобы перевод был понятным и мы поняли как и что на этом сайте работает.
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