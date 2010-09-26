Перевод с французского на русский

$10
ПереводыЗакрыт9 заявок274 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срок неделя. Задание в файле. Необходимо перевести задания обведенные черной ручкой. И дать перевод словам в начале тетрадного лита.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
  • Похожие заказы

  • Перевод видео

    Вот видео http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2909220. Субтитров нет. Нужно всё это дело перевести. Цену говорите, обсудим...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод англоязычного сайта

    Требуется подробный перевод страниц англо язычного сайта. А так же объяснение функционала как и что там работает. Вот тот сайт soundclick.com P.S О цене договоримся, главное чтобы перевод был понятным и мы поняли как и что на этом сайте ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод cms dolphin 7

    Здравствуйте, ув. Фрилансеры! Нужно сделать грамотный перевод cms dolphin 7.0.2 с английского языка на русский, перевод должен быть ЛИТЕРАТУРНЫЙ, но НЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ переводить как клиентскую часть со стандартными модулями так и административную часть. Если вдруг у ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Локализация программного продукта

    $250

    Требуется переводчик для перевода англоязычного программного продукта - системы управления сайтом - на русский язык. Перевод осуществляется посредством внесения исправлений в специальный файл, содержащий строки текста. Размеры строк преимущественно от 1 до 8 слов (1 фраза). ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад