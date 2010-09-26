Перевод с французского на русский

Четкий перевод текста с испанского на русский язык. Срок к завтрашнему дню к 10,00 по МСК
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срок неделя. Задание в файле. Необходимо перевести задания обведенные черной ручкой. И дать перевод словам в начале тетрадного лита.
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