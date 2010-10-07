Перевод для сайта

ПереводыЗавершен14 заявок328 просмотров
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Здравствуйте, необходим качественный (для сайта компаний) перевод двух текстов (в прикрепленном файле) с русского языка на английский. Срок исполнения - до вечера воскресенья 3 октября.

Оплата ЯД

13 лет назад
jagga7
Галина 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
Amanlot
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$43
2 дня
Благодарю Евгению за плодотворное сотрудничество, работа была выполнена на высоком уровне и в срок. Рекомендую!
Галина - один из моих любимых заказчиков. Вежливая, обходительная, своевременно оплачивающая предоставленные ей услуги. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество, ведь работа с ней - одно удовольствие. Рекомендую!