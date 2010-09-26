Перевод языка Йоруба (нигерийская группа) в Самаре

Добрый день. Нужно перевести отрывок из договора (часть об обязательствах), около 6 тыс знаков. Пример вышлю в личку. Сделать нужно сегодня к ночи или утру.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под следствием 2 нигерийца. Адвокат ищет для них переводчика. Устный и письменный перевод. Письменный - более 500 страниц дела. Устный - участие в слушаниях. Командировочные и проживание оплачиваются. Ждем ваших предложений. Срочно.
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Предмет: Английский Тема "ложные друзья переводчика в текстах экономической темации" Объем: 3 листа на русском + 3 на английском. Срок 3 дня Требования прикреплены.Завершен13 лет назад
- $10
Срок неделя. Задание в файле. Необходимо перевести задания обведенные черной ручкой. И дать перевод словам в начале тетрадного лита.Переводы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Четкий перевод текста с испанского на русский язык. Срок к завтрашнему дню к 10,00 по МСКЗавершен13 лет назад
Требуется перевести текст объемом до 1000 знаков, для локализации приложения. Несколько абзацев текста + десяток отдельных фраз. Оплата - webmoney.Завершен13 лет назад
Требуется перевести текст объемом до 1000 знаков, для локализации приложения. Несколько абзацев текста + десяток отдельных фраз. Оплата - webmoney.Переводы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Вот видео http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2909220. Субтитров нет. Нужно всё это дело перевести. Цену говорите, обсудим...Переводы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется подробный перевод страниц англо язычного сайта. А так же объяснение функционала как и что там работает. Вот тот сайт soundclick.com P.S О цене договоримся, главное чтобы перевод был понятным и мы поняли как и что на этом сайте ...Переводы13 заявокЗакрыт13 лет назад
Перевести описание прибора с рус. на английский Число знаков: 3442Завершен13 лет назад
Необходимо проверить на ошибки презентацию на английском, указать неверные или "режущие ухо" фразы.Закрыт13 лет назад