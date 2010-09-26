Перевод языка Йоруба (нигерийская группа) в Самаре

ПереводыЗакрытнет заявок173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Под следствием 2 нигерийца. Адвокат ищет для них переводчика. Устный и письменный перевод. Письменный - более 500 страниц дела. Устный - участие в слушаниях. Командировочные и проживание оплачиваются. Ждем ваших предложений. Срочно.

13 лет назад
sps75
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад