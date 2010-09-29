Перевод с испанского на русский

ПереводыЗавершен2 заявки266 просмотров
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Добрый день.

Нужно перевести отрывок из договора (часть об обязательствах), около 6 тыс знаков.

Пример вышлю в личку.

Сделать нужно сегодня к ночи или утру.

13 лет назад
MarketingExpert
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
widder_mg
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Маргарита - специалист своего дела! Великолепно владеет деловым языком, точно переводит нужные термины. Не боится срочных переводов, что очень важно в нашем проекте. Большое спасибо за работу, обязательно буду продолжать сотрудничество!!!
Игорь Викторович - очень приятный заказчик. Чётко ставит задачу, объясняет все нужные детали, оплачивает сразу же. Всё спокойно, по делу, без суеты. Искренне рекомендую!
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