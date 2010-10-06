Отчет по переводческой практике

ПереводыЗавершен2 заявки273 просмотра
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Предмет: Английский

Тема "ложные друзья переводчика в текстах экономической темации"

Объем: 3 листа на русском + 3 на английском.

Срок 3 дня

Требования прикреплены.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Chernilecsky
Владимир 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Пунктуальный и компетентный автор. Рекомендую.
Хороший заказчик с деловым и комплексным подходом. Оплатил все в полном объеме, несмотря на то, что подвел первичный заказчик. Всем рекомендую, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.