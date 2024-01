Евгения Валерьевна

Личные данные

Пол Женский

Возраст, лет 22

Регион Еврейская АО, г. Биробиджан

Контактная информация

E-mail [email protected]

[email protected]

ICQ: 477908425

Skype: Annatarven

Образование Высшее

Дальневосточная Государственная Социально-гуманитарная академия г. Биробиджана, 2005-2010 гг.

Факультет иностранных языков,

Специальность: китайский и английский языки

Обучение в Цзямусском университете, сентябрь-декабрь 2007г.

Опыт работы:

Сопровождающий туристические группы (Харбин) в турфирме «Вокруг света», ЕАО, г. Биробиджан, июль 2010.

Сопровождающий туристические группы (Бэйдайхэ) в турфирме «София-тур», ЕАО, г. Биробиджан, июнь 2011.

Переводчик китайского языка в ЗАО «Успех», с августа 2010 года по настоящее время.

Репетитор английского языка, с 2007 года по настоящее время.

Репетитор китайского языка, с августа 2010 по настоящее время.

Фрилансер – переводчик китайского и английского языков (удаленный заработок), с марта 2010 года по настоящее время

Знание иностранных языков

Китайский Свободный

Английский Свободный

Знания и навыки:

Свободное владение операционными системами Windows XP Professional, Windows Vista Home Premium Edition,Windows 7, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, свободное ориентирование в Интернете.

Личные качества: исполнительность, аккуратность,активная жизненная позиция, целеустремлённость, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость.

Не имею вредных привычек.

Resume

Panteleeva Evgenia

Personal data:

Sex Female

Age 22

Region Jewish Autonomous Region, Birobidzhan, Russia

Contact Information:

E-mail [email protected]

[email protected]

ICQ: 477908425

Skype: Annatarven

Education Higher:

The Far Eastern State Social-Humanitarian Academy, Birobidzhan, 2005-2010/

The faculty of Foreign Languages,

Specialty: Chinese and English

Studied at the University of Jiamusi, September-December 2007.

Experience:

Worked as a teacher at school number 11 in Birobidzhan, September 2009 - June 2010.

Accompanying groups of tourists (Harbin) travel agency "Around the World", EAO, Birobidzhan, July 2010.

Accompanying groups of tourists (Beidaihe) travel agency "Sofiya-tour", EAO, Birobidzhan, June 2011.

Work as a translator and an interpreter of the Closed Joint Stock Company “Uspeh”, August 2010 – the present time.

Work as an English tutor, 2007 – the present time.

Work as a Chinese tutor, August 2010 – the present time.

Work as a freelancer- translator (Chinese and English), March 2010 - the present time.

Knowledge of foreign languages:

fluent Chinese

fluent English

Knowledge and skills:

Fluency in operating systems Windows XP Professional, Windows Vista Home Premium Edition, Windows 7, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, a free orientation on the Internet.

Personal qualities: diligence, punctuality, active lifestyle, dedication, organizational skills, communication skills, responsibility, optimism, creativity, initiative, quick learning.

I have not any bad habits.

Leisure activities: traveling, movies, music, photography, culture.

Занятия в свободное время: путешествия, кино, музыка, фотография, культурология.