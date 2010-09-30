Перевод контракта с английского на русский

Здравствуйте, необходим качественный (для сайта компаний) перевод двух текстов (в прикрепленном файле) с русского языка на английский. Срок исполнения - до вечера воскресенья 3 октября. Оплата ЯД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Документ в формате Microsoft WORD
нужно добавить Русский текст в правой колонке.
число знаков с пробелами учитывая надписи и сноски 17129
тематика: контракт
срок исполнения: до 1 дня за срочность доплачу
плачу 4 usd за 1800 знаков, за срочность доплачу
просьба предлагать свои услуги тем кто имеет опыт в переводе контрактов
пример текста: The Seller guarantees that the Equipment including all incidental services of the Seller is free from any industrial property rights of third parties and in particular the delivery and use of the Equipment does not infringe any patents, licenses or other industrial property right of third parties.
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