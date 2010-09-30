Перевод контракта с английского на русский

$38
ПереводыЗавершен9 заявок259 просмотров
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Документ в формате Microsoft WORD

нужно добавить Русский текст в правой колонке.

число знаков с пробелами учитывая надписи и сноски 17129

тематика: контракт

срок исполнения: до 1 дня за срочность доплачу

плачу 4 usd за 1800 знаков, за срочность доплачу

просьба предлагать свои услуги тем кто имеет опыт в переводе контрактов

пример текста: The Seller guarantees that the Equipment including all incidental services of the Seller is free from any industrial property rights of third parties and in particular the delivery and use of the Equipment does not infringe any patents, licenses or other industrial property right of third parties.

13 лет назад
AndreyBolovin
Андрей 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
Ni_Co
37 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$48
1 день
Работа выполнена в очень сжатый срок с вполен приемлемым качеством. Рекомендую.
Оплата за работу была сделана вовремя. На все интересующие меня вопросы по переводу заказчик ответил. Что еще надо? Приятно было сотрудничать. Рекомендую.
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