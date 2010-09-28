Перевести текст

ПереводыЗакрыт4 заявки169 просмотров
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Необходимо выполнить контрольную работу по английскому языку, а именно :

перевести текст 5 листа А4 из книги и 4 листа по 12-14 предложений на странице.

Готов выслушать Ваши предложения по стоимости.

13 лет назад
Saimen
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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