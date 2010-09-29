Перевод с английского (носитель языка)

ПереводыЗакрыт10 заявок287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется носитель английского языка для перевода с украинского (русского) языка на английский. Нужен безупречный профессиональный перевод.

13 лет назад
yuriinew
Юрий 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перевод новостей с английского на русский

    $7

    Доброе время. В приложенном файле, несколько новостей ИТ характера. Порядка 15 000 символов, за работу мы платим всего 200р. Сроки на выбор исполнителя. Думаю, работа будет интересна скорее начинающим чем матёрым профи. Кому интересно прошу оставлять ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевести текст

    Необходимо выполнить контрольную работу по английскому языку, а именно : перевести текст 5 листа А4 из книги и 4 листа по 12-14 предложений на странице. Готов выслушать Ваши предложения по стоимости.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод контракта с английского на русский

    $38

    Документ в формате Microsoft WORD нужно добавить Русский текст в правой колонке. число знаков с пробелами учитывая надписи и сноски 17129 тематика: контракт срок исполнения: до 1 дня за срочность доплачу плачу 4 usd за 1800 знаков, за срочность доплачу просьба ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод для сайта

    Здравствуйте, необходим качественный (для сайта компаний) перевод двух текстов (в прикрепленном файле) с русского языка на английский. Срок исполнения - до вечера воскресенья 3 октября. Оплата ЯД

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод языка Йоруба (нигерийская группа) в Самаре

    Под следствием 2 нигерийца. Адвокат ищет для них переводчика. Устный и письменный перевод. Письменный - более 500 страниц дела. Устный - участие в слушаниях. Командировочные и проживание оплачиваются. Ждем ваших предложений. Срочно.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с испанского на русский

    Добрый день. Нужно перевести отрывок из договора (часть об обязательствах), около 6 тыс знаков. Пример вышлю в личку. Сделать нужно сегодня к ночи или утру.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отчет по переводческой практике

    Предмет: Английский Тема "ложные друзья переводчика в текстах экономической темации" Объем: 3 листа на русском + 3 на английском. Срок 3 дня Требования прикреплены.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад