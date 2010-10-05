Перевод новостей с английского на русский

Ищу переводчика для перевода документации для мебельного производства тестовое задание прилагается желающие сделать тест, присылайте его на [email protected]
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Доброе время.
В приложенном файле, несколько новостей ИТ характера. Порядка 15 000 символов, за работу мы платим всего 200р. Сроки на выбор исполнителя. Думаю, работа будет интересна скорее начинающим чем матёрым профи. Кому интересно прошу оставлять заявки. Удач, спасибо!
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