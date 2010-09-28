Немецко-русский переводчик

Необходимо выполнить контрольную работу по английскому языку, а именно : перевести текст 5 листа А4 из книги и 4 листа по 12-14 предложений на странице. Готов выслушать Ваши предложения по стоимости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу переводчика для перевода документации для мебельного производства
тестовое задание прилагается
желающие сделать тест, присылайте его на [email protected]
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