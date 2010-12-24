Приватный проект для olga81 (v---x.com)

Доброе время. В приложенном файле, несколько новостей ИТ характера. Порядка 15 000 символов, за работу мы платим всего 200р. Сроки на выбор исполнителя. Думаю, работа будет интересна скорее начинающим чем матёрым профи. Кому интересно прошу оставлять ...