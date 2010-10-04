Перевести описание прибора с рус. на английский

ПереводыЗавершен3 заявки250 просмотров
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Перевести описание прибора с рус. на английский

4844 знаков

13 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
feli-translate
Феличия 
42 годаМолдова
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Приятно работать! Перевод выполнен быстро, качественно и в срок. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Полностью довольна сотрудничеством с Анной. Это четкое ТЗ, конкретные сроки и своевременная оплата. Мои рекомендации!
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