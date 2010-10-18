Перевод сайта тематики Форекс на английский

Требуется перевод сайта по тематике Forex с русского на английский. Полный перевод всего с максимальным сохранением смысла (1 в 1). Порядка 20-30 страниц, текста не много, в основном, отдельные фразы.

Обязательно соблюдение символьного соответствия. То есть, чтобы фраза размером скажем 50 символов получала соотв. аналог (+/-)

Уровень английского требуется профессиональный, деловой. Обязательно показать примеры работ, т.к. заказчик свободно владеет языком, и способен оценить качество.

Оригинал сайта по запросу.

ВНИМАНИЕ: Перевод с русского на "албанский" не предлагать. Сайт серьезный, перевод нужен соотв. уровня. Опять же, свободно говорю по англ., поэтому фейк и полуфейк не пройдет.