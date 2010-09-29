Перевод мед.сайта на английский

Сделать перевод текста для сайта бизнес тематики с русского на немецкий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести медицинский сайт на английский язык.
Приблизительно 6 объемных страниц.
Только профессиональный перевод!!!
ICQL: семь три семь три два два
Оплата: Яндекс/wmz
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