Перевод мед.сайта на английский

$100
ПереводыЗакрыт25 заявок338 просмотров
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Необходимо перевести медицинский сайт на английский язык.

Приблизительно 6 объемных страниц.

Только профессиональный перевод!!!

ICQL: семь три семь три два два

Оплата: Яндекс/wmz

13 лет назад
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
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