Письменные переводы с английского на русский язык

ПереводыЗакрыт44 заявки605 просмотров
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Ищу переводчика/коллектив переводчиков для перевода текстов с английского языка на русский. Тематика разная, в основном, спортивная, но не только. Большой разовый проект с возможным продолжением. Требования: качество и скорость. Укажите please вашу цену и объемы, которые вы можете освоить (кол-во страниц в день).

13 лет назад
creatif11
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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