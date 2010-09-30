Письменные переводы с английского на русский язык

Ищу переводчика/коллектив переводчиков для перевода текстов с английского языка на русский. Тематика разная, в основном, спортивная, но не только. Большой разовый проект с возможным продолжением. Требования: качество и скорость. Укажите please вашу цену и объемы, которые вы можете освоить (кол-во страниц в день).