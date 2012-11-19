1. На сайте в главном меню добавить пункт Отзывы, куда перенести отзывы из другого раздела сайта 2. Создать форму "задать вопрос" - при нажатии нажатии оправляется письмо на email, сам адрес скрыт Нужно сделать сегодня. Оплата по факту. Бюджет ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
На основе присланных материалов (ссылки, фото) нужно подготовить описание товара на рус языке, примерно на 2000 знаков для аукциона. Прошу указывать сроки и стоимость.Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется перевод товаров и сопроводительного текста на английский язык, объем около 5000 знаков Прошу указывать ссылку на портфолио, стоимость за 1000 знаков и срок.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать 3 баннера на смену размещенным на wikibags.ru. все три в gif. Прошу сразу присылать ссылочку на портфолио, сроки и цену.Баннеры17 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Предлагаетска соответствует я работа по продвижению сайта wikibags.ru, семантика соответствует текущему наполнению сайта. Прошу в предложении озвучивать: результат которые сможете достичь за 1, 2, 3 месяца и стоимость работ за этот результат. Оплата поэтапно, ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
4 странички. Дизайн готов. Первая стр-резина, две- статика (фото+текст). Одна из страниц - витрина магазина с возможностью обновления товаров. Флешка-лого на каждой.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать флешку - мерцание снега на логотипеАнимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен дизайн сайта-визитки: 1 стр вход он же выход- имидж картинка (предоставляется в высоком разрешении), в указанном месте нужно разместить логотип. Особенность: логотип должен быть в тумане, + gif поблескивание - вход на сайт при нажатии на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Требуется чистая обтравка 57 фотографий и ретушь подвеса, отсняты на белом фоне. 100 руб/фото. Срок: до сегодняшнего вечера. Пример фото прилагаюОбработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужно наполнить каталог интернет магазина wikibags.ru. Описание и фото товаров в наличии - работа чисто техническая. Нужно три менеджера. Объем: до 700 единиц для каждого, бюджет 6 руб за единицу товара.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен11 лет назад