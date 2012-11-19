vepkhieva

Виктория vepkhieva

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Правки сайта на Джумла

    1. На сайте в главном меню добавить пункт Отзывы, куда перенести отзывы из другого раздела сайта 2. Создать форму "задать вопрос" - при нажатии нажатии оправляется письмо на email, сам адрес скрыт Нужно сделать сегодня. Оплата по факту. Бюджет ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание

    На основе присланных материалов (ссылки, фото) нужно подготовить описание товара на рус языке, примерно на 2000 знаков для аукциона. Прошу указывать сроки и стоимость.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод описания товаров

    Здравствуйте! Требуется перевод товаров и сопроводительного текста на английский язык, объем около 5000 знаков Прошу указывать ссылку на портфолио, стоимость за 1000 знаков и срок.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Три баннера

    Здравствуйте. Нужно создать 3 баннера на смену размещенным на wikibags.ru. все три в gif. Прошу сразу присылать ссылочку на портфолио, сроки и цену.

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Здравствуйте. Предлагаетска соответствует я работа по продвижению сайта wikibags.ru, семантика соответствует текущему наполнению сайта. Прошу в предложении озвучивать: результат которые сможете достичь за 1, 2, 3 месяца и стоимость работ за этот результат. Оплата поэтапно, ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш

    Нужно сделать флешку - мерцание снега на логотипе

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно создать дизайн сайта-визитки

    $50

    Здравствуйте. Нужен дизайн сайта-визитки: 1 стр вход он же выход- имидж картинка (предоставляется в высоком разрешении), в указанном месте нужно разместить логотип. Особенность: логотип должен быть в тумане, + gif поблескивание - вход на сайт при нажатии на ...

    Дизайн сайтаСайт-визитка
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение каталога товарами

    Здравствуйте. Нужно наполнить каталог интернет магазина wikibags.ru. Описание и фото товаров в наличии - работа чисто техническая. Нужно три менеджера. Объем: до 700 единиц для каждого, бюджет 6 руб за единицу товара.

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 дней назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Перевод описания товаров
Спасибо за проект!
Спасибо за сотрудничество. Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
sky_
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Флеш
Виктория предоставила всю необходимую информацию и материалы для работы. Коментарии по правкам были предельно понятными. Работать с таким заказчиком одно удовольствие. Рекомендую!
Виктор создал чудесный баннер - то, что и требовалось. Хорошая работа.
Ответный отзыв
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Наполнение каталога товарами
Виктория хороший заказчик, знает чего хочет, это иногда трудно понять у других. С оплатой все отлично. Мои рекомендации к сотрудничеству. Я работой остался доволен.
Александр проявил себя исключительно вежливым, ответственным и упорным исполнителем. Ошибки, вызванные особенностями работы системы, исправлял аккуратно и дотошно. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
RealS
32 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Нужно обтравить 57 фото (отсняты на белом фоне)
Виктория - отличный заказчик. Приятна в общении, четко ставит цели, постоянная связь. Спасибо и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Алишер внимательно отнесся к поставленной задаче и выполнил работу значительно быстрее, чем обещал. Качество - на высоте. Рекомендую в качестве исполнителя.
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lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$140
10 баллов
11 лет назад
Наполнение каталога товарами
Работать с Викторией одно удовольствие. Приятная в общении, всегда ответит на вопросы и поможет советом. Оплата всегда вовремя, не приходится постоянно напоминать. Рекомендую всем как добросовестного заказчика!)
Мария показала себя ответственным, внимательным и старательным исполнителем поставленной задачи. Внимательно относится к выполнению, старается выполнить максимально качественно. Высокая работоспособность. Соблюдение сроков. Думаю о привлечении на постоянную работу. Рекомендую.
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