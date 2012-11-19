1. На сайте в главном меню добавить пункт Отзывы, куда перенести отзывы из другого раздела сайта 2. Создать форму "задать вопрос" - при нажатии нажатии оправляется письмо на email, сам адрес скрыт Нужно сделать сегодня. Оплата по факту. Бюджет ...