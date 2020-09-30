Иконки для детского сайта

Задача: освежить дизайн чтобы дети больше лазили по сайту. (Урл скину в личку)

Пример иконок закрепил прикрепленным файлом.

Не нужно рисовать с 0, просто коллажи персонажей на фоне (в 2 размерах нужны будут), последовательность мультиков для иконок скажу заранее (чтобы не было путаницы по цветам)

Называйте цену за 10 штук.

Размеры / форма / стиль обсудим в лс, скину свой сайт - посоветуете как будет лучше.