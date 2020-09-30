Иконки для детского сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен12 заявок409 просмотров
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Задача: освежить дизайн чтобы дети больше лазили по сайту. (Урл скину в личку)

Пример иконок закрепил прикрепленным файлом.

Не нужно рисовать с 0, просто коллажи персонажей на фоне (в 2 размерах нужны будут), последовательность мультиков для иконок скажу заранее (чтобы не было путаницы по цветам)

Называйте цену за 10 штук.

Размеры / форма / стиль обсудим в лс, скину свой сайт - посоветуете как будет лучше.

4 года назад
mr-rv2017
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gferr
24 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$5
1 день
WMZ
Все гуд, спасибо!
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