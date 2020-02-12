Иконки для сайта

Привет. Идея такая: взять за основу мои 2-3 фотографии и из них сделать персонажа максимально похожего на меня. Пример: фото человека https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217041537525583&set=a.1577433750726&type=3&theater, что сделали [url=https://scontent.fiev18-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/86188262_10220118299322705_6801580823502913536_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=It888vBu4m4AX_Unq2q&_nc_ht=scontent.fiev18-1.fna&oh=51281e2b253399a3f260b89508dbfc1c&oe=5ECB68A0]86188262_10220118299322705_6801580823502913536_n.jpg[/url], но мне надо намного качественней) То есть сначала утверждаем сам образ, я присылаю фразы, вы ...