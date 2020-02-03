Создать персональные стикеры в Telegram

Привет.

Идея такая: взять за основу мои 2-3 фотографии и из них сделать персонажа максимально похожего на меня.

Пример: фото человека https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217041537525583&set=a.1577433750726&type=3&theater, что сделали 86188262_10220118299322705_6801580823502913536_n.jpg, но мне надо намного качественней)

То есть сначала утверждаем сам образ, я присылаю фразы, вы вы уже делаете разные эмоции с этим образом и накладываете текст и упаковываете это в стикеры для Telegram.

Условно сделать как серия у Гуся) Но только с моим персонажем.

Всего будет 10-15 стикеров.

назовите сроки и стоиомость.

те кто не указал, а написал шаблонное сообщение, то я отклоняю. вникните в задачу. прошу. не тратьте свое и мое время.