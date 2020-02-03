Создать персональные стикеры в Telegram

Иконки и Пиксель-артЗакрыт14 заявок394 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет.

Идея такая: взять за основу мои 2-3 фотографии и из них сделать персонажа максимально похожего на меня.

Пример: фото человека https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217041537525583&set=a.1577433750726&type=3&theater, что сделали 86188262_10220118299322705_6801580823502913536_n.jpg, но мне надо намного качественней)

То есть сначала утверждаем сам образ, я присылаю фразы, вы вы уже делаете разные эмоции с этим образом и накладываете текст и упаковываете это в стикеры для Telegram.

Условно сделать как серия у Гуся) Но только с моим персонажем.

Всего будет 10-15 стикеров.

назовите сроки и стоиомость.

те кто не указал, а написал шаблонное сообщение, то я отклоняю. вникните в задачу. прошу. не тратьте свое и мое время.

4 года назад
Tanya_
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать 20 иконок

    $10

    Нужно сделать 20 иконок , по принципу 2ого изображения  ( потребительский кредит) , тоесть рамка, иконка и подпись! Все иконки должны быть в одном стиле!  Наименования иконок в первом изображении, приблизительно можно ссылаться к окнокам с ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать логотип для сайта

    Сайту посвященный Android мобильным приложениям нужен логотип. Нужны несколько вариантов + в виде иконки для мобильного приложения + favicon. Примеры работ которые нравятся: [list][*]http://prntscr.com/qzr01g [*]http://prntscr.com/qzqy31[*]http://prntscr.com/qzrbc1 [/list] Рассматриваем самый бюджетный вариант.

    Логотип для сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание иконки по образцу

    Необходимо сделать иконку по образцу из прикреплённого изображения(фон голубого цвета надо убрать). Разрешение: 256х256 пикселей, изображение надо сделать в формате .ico и .png

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Favicon для сайта

    Необходимо качественно нарисовать фавиконку. На данный момент нужно 2-3 шт. Пишите сроки и стоимость за одну фавиконку.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Простые иконки для сайта

    Здравствуйте! Нужен специалист который быстро и не дорого сможет сделать простые иконки для сайта. Иконки должны быть черного цвета и не должны иметь рамки (плитки). Всего нужно нарисовать 17 уникальных иконок для сайта со смартфонами Тут перечень иконок ...

    Иконки и Пиксель-арт22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка картинок для сайта 27 штук

    Здравствуйте. Есть краткое описание текста к нему необходимо разработать передающую смысл визуализацию. Всего нужно проработать 27 картинок ______________ Требования к картинкам: Изображение JPEG размер - 23,55 - 30 КБ 770px × 550px ______________ Примеры картинок: http://prntscr.com/qvlvzn http://prntscr.com/qvlwdf http://prntscr.com/qvlwnv Текст предоставлю в личку при выборе исполнителя. В предложении укажите пожалуйста ...

    Иконки и Пиксель-арт19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Иконки для сайта

    $30

    Требуется для  5 направлений несколько вариаций иконок.  Направления контейнеры разных размеров аренда, продажа, запчасти и тд

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад