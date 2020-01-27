Иконки для сайта автомагазина

Нужна обложка для группы вк с товарами с алиэкспресс для девушек - https://vk.com/aestheticc_ali Цвета желательно брать из иконки в группе, но можно использовать и те, которые с ними сочетаются, тут уже на ваше усмотрение. Цвет градиента, который используется ...