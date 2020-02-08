Создание иконки по образцу

Иконки и Пиксель-артЗавершен12 заявок294 просмотра
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Необходимо сделать иконку по образцу из прикреплённого изображения(фон голубого цвета надо убрать). Разрешение: 256х256 пикселей, изображение надо сделать в формате .ico и .png

4 года назад
MIes
Иван 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Abasheff
Фёдор 
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
15 дней назад
4 года назад
$15
1 день
Всё было сделано качественно. Фёдор сделал всё качественно и быстро. Однозначно рекомендую
Спасибо Ивану за заказ! Рекомендую. Понятная задача, приятное общение и оперативная оплата! Хороших выходных)