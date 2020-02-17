Создать логотип для сайта

Необходимо сделать иконку по образцу из прикреплённого изображения(фон голубого цвета надо убрать). Разрешение: 256х256 пикселей, изображение надо сделать в формате .ico и .png
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайту посвященный Android мобильным приложениям нужен логотип. Нужны несколько вариантов + в виде иконки для мобильного приложения + favicon.
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