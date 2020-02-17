Создать логотип для сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен15 заявок344 просмотра
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Сайту посвященный Android мобильным приложениям нужен логотип. Нужны несколько вариантов + в виде иконки для мобильного приложения + favicon.

Примеры работ которые нравятся:

Рассматриваем самый бюджетный вариант. 
Логотип для сайта
4 года назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$16
1 день
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