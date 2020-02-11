Создать 20 иконок

Нужно сделать 20 иконок , по принципу 2ого изображения ( потребительский кредит) , тоесть рамка, иконка и подпись! Все иконки должны быть в одном стиле!

Наименования иконок в первом изображении, приблизительно можно ссылаться к окнокам с первого изображения! оплата QIWI! Размер самого холста 300x300.