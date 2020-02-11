Создать 20 иконок

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок200 просмотров
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Нужно сделать 20 иконок , по принципу 2ого изображения  ( потребительский кредит) , тоесть рамка, иконка и подпись! Все иконки должны быть в одном стиле! 

Наименования иконок в первом изображении, приблизительно можно ссылаться к окнокам с первого изображения! оплата QIWI!  Размер самого холста 300x300.

4 года назад
Seavaev
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Всё сделано на проф. уровне, быстро, с правками, даволен! Советую к сотрудничеству!
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