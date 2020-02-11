Нарисовать спрайт-иконку инстаграма.

Здравствуйте! Нужен специалист который быстро и не дорого сможет сделать простые иконки для сайта. Иконки должны быть черного цвета и не должны иметь рамки (плитки). Всего нужно нарисовать 17 уникальных иконок для сайта со смартфонами Тут перечень иконок ...