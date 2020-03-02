Нарисовать ленточку и несколько иконок

Сделаю любую иллюстрацию которые придут к вам голову. Самое главное описать работу. На работу уходит 1-5 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Есть небольшой объем работ:
1) Нарисовать ленточку.
На странице https://www.samuilux.com/sale/ вот тут - http://joxi.ru/MAj8bLoCxx417m - хотим разместить красную ленточку, что-то типа такой - http://joxi.ru/823DzlxHDDJ3YA
2) 5 иконок на странице продукта
На странице объекта https://www.samuilux.com/sale/villa/villa-sale-bangrak-vsbb0033.html хотим сделать 5 новых блоков, как эти - http://joxi.ru/82QGOPQHyyjZ6r - и нам нужны новые берюзовые иконки
- Дорога (картинка дороги)
- Этажность (многоэтажное здание)
- Год (календарь)
- Парковка (сходу нет идей)
- Пляж (зонтик, волна, берег)
3) Значки соц. сетей
http://joxi.ru/krDnjYltJJEBy2 - вот сюда добавить значек youtube и все 3 значка сделать бесцветными (стилизованными), при наведении они у нас будут цветными как сейчас.
И в футере аналогично - http://joxi.ru/ZrJ7dPYuMM9RMm
- Похожие заказы
- $24Иконки и Пиксель-арт1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется 5 иконок: фломастер, карандаш, шариковая ручка, перьевая ручка, перо. Нужно нарисовать эти предметы в едином стиле, возможно изобразить эти предметы в виде их наконечников, в круглой объемной рамке, как во вложенном примере.Иконки и Пиксель-арт20 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Суть задания: придумать и нарисовать иерархию из трех человек для сайта администрации. Иерархия будет располагаться на главной странице сайта http://pshipilk.beget.tech под верхним слайдером. Жду вашим креативных идей!Завершен4 года назад
Привет. Идея такая: взять за основу мои 2-3 фотографии и из них сделать персонажа максимально похожего на меня. Пример: фото человека https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217041537525583&set=a.1577433750726&type=3&theater, что сделали [url=https://scontent.fiev18-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/86188262_10220118299322705_6801580823502913536_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=It888vBu4m4AX_Unq2q&_nc_ht=scontent.fiev18-1.fna&oh=51281e2b253399a3f260b89508dbfc1c&oe=5ECB68A0]86188262_10220118299322705_6801580823502913536_n.jpg[/url], но мне надо намного качественней) То есть сначала утверждаем сам образ, я присылаю фразы, вы ...Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать спрайт иконку для инстаграма. По прикрепленному примеру. Размер должен быть точно такой. Верхняя иконка серого цвета как в примере, нижние две как оригинальные.Завершен4 года назад
- $10
Нужно сделать 20 иконок , по принципу 2ого изображения ( потребительский кредит) , тоесть рамка, иконка и подпись! Все иконки должны быть в одном стиле! Наименования иконок в первом изображении, приблизительно можно ссылаться к окнокам с ...Завершен4 года назад
Сайту посвященный Android мобильным приложениям нужен логотип. Нужны несколько вариантов + в виде иконки для мобильного приложения + favicon. Примеры работ которые нравятся: [list][*]http://prntscr.com/qzr01g [*]http://prntscr.com/qzqy31[*]http://prntscr.com/qzrbc1 [/list] Рассматриваем самый бюджетный вариант.Завершен4 года назад
Необходимо сделать иконку по образцу из прикреплённого изображения(фон голубого цвета надо убрать). Разрешение: 256х256 пикселей, изображение надо сделать в формате .ico и .pngЗавершен4 года назад
Добрый день подскажите сколько будет стоит у вас заказать иконки ?30штИконки и Пиксель-арт24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $3
[url=https://hotibo.com.ua/images/bezopasno.jpg]отрисовать качественно шильду [/url]Иконки и Пиксель-арт16 заявокЗакрыт4 года назад