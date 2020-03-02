Нарисовать ленточку и несколько иконок

Добрый день

Есть небольшой объем работ:

1) Нарисовать ленточку.

На странице https://www.samuilux.com/sale/ вот тут - http://joxi.ru/MAj8bLoCxx417m - хотим разместить красную ленточку, что-то типа такой - http://joxi.ru/823DzlxHDDJ3YA

2) 5 иконок на странице продукта

На странице объекта https://www.samuilux.com/sale/villa/villa-sale-bangrak-vsbb0033.html хотим сделать 5 новых блоков, как эти - http://joxi.ru/82QGOPQHyyjZ6r - и нам нужны новые берюзовые иконки

- Дорога (картинка дороги)

- Этажность (многоэтажное здание)

- Год (календарь)

- Парковка (сходу нет идей)

- Пляж (зонтик, волна, берег)

3) Значки соц. сетей

http://joxi.ru/krDnjYltJJEBy2 - вот сюда добавить значек youtube и все 3 значка сделать бесцветными (стилизованными), при наведении они у нас будут цветными как сейчас.

И в футере аналогично - http://joxi.ru/ZrJ7dPYuMM9RMm