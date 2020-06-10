Транскрибация видео 2.20 часа

$11
ВидеомонтажЗавершен4 заявки322 просмотра
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2.20 часа, 2 человека

4 года назад
ValeriyMaz
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Grechatuborg
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$11
3 дня
Супер
Задача поставлена четко, оплата вовремя
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