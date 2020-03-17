Написать субтитры к роликам

Есть 4 ролика с лепкой из пластилина, каждый 10-15 минут, без звука. Надо интересно (!) написать по шагам, что там происходит (создать текстовый файл - таблицу, накладывать на видео ничего не надо).

Пример:

1 секунда: Разрезаем пополам

5 секунда: Раскатываем

10 секунда: Загибаем

Должно быть интересно, весело, с эмодзи, шутками и т.п. ЦА - дети и подростки.

Пишите свою цену.