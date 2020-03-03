Нужна актриса. Снять видео-презентацию для компании на проф камеру

Здравствуйте. Нужна актриса, снять видео-ролик длительностью около 2 минут, презентация компании по аренде недвижимости.

Сьемку нужно проводить в офисе или апартаментах с хорошим ремонтом, если нет, арендуем. Актриса должна быть приятной внешности и с поставленным голосом + деловой стиль одежды. Снимать на профессиональную камеру! Текст предоставляем.

Пример: youtu.be/SrkGOc6Iwe8

Сразу высылайте свои видео-работы или работы ваших актрис. Всем хорошего дня!)