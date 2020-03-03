Монтаж видео

Здравствуйте. Нужна актриса, снять видео-ролик длительностью около 2 минут, презентация компании по аренде недвижимости. Сьемку нужно проводить в офисе или апартаментах с хорошим ремонтом, если нет, арендуем. Актриса должна быть приятной внешности и с поставленным голосом ...
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Детский молодой ютюб канал ищет монтажера.
Необходимо найти актуальные картинки, футажи, видео-фрагменты, наложить эффекты, вставить смешные фрагменты разбавить контент.
Видео длиной от 7-10 минут.
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