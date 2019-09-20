tanya_kra8

Монтаж динамічних відео/анімації

Привіт! Я монтую відео/анімацію для соц. мереж.

Розглядаю варіанти будь-якої складності виконання.

Можу справедливо оцінити свої навички і якщо приймаю замовлення, то воно проект буде виконано вчасно, якісно, і так щоб сподобалось замовнику.

Моє портфоліо можете переглянути за посиланням: https://www.behance.net/tanyakurbatova