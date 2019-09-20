tanya_kra8

Нужно в краткие сроки создать лендинг - неделя (максимум). Тексты есть. Сайт на украинском языке. Ссылка на пример: https://ru.wix.com/website-template/view/html/1734?siteId=a0fdcbf7-400b-4d8c-b531-429aa7105fe8&metaSiteId=491e0e80-d178-4482-969c-777e26a0347b&originUrl=https%3A%2F%2Fru.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%3Fcriteria%3D%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%26page%3D3
Монтаж динамічних відео/анімації
Привіт! Я монтую відео/анімацію для соц. мереж.
Розглядаю варіанти будь-якої складності виконання.
Можу справедливо оцінити свої навички і якщо приймаю замовлення, то воно проект буде виконано вчасно, якісно, і так щоб сподобалось замовнику.
Моє портфоліо можете переглянути за посиланням: https://www.behance.net/tanyakurbatova
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