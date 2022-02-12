Сбор данных о крипто-проектах

Нужно написать 30 продающих текстов на сайт общим объемом 150-200 кбп. Уникальность - не менее 90% по [url=https://content-watch.ru/]https://content-watch.ru/[/url]. Тема: наркология, психиатрия. Четкое ТЗ, ключи, дополнительную информацию предоставлю. Прошу в отзыве указать время, которое понадобится для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Имеется четкое ТЗ и пример выполненной работы. Необходимо собирать данные о крипто-проектах в сети. В определенных случаях нужно будет прочитать фразы на английском, но можно пользоваться переводчиком в гугл хроме.
Нужно будет написать на русском 1-2 строчки базового текста (но это не обязательно - главное собрать данные).
Я райтер и я отвечу на все вопросы и помогу разобраться.
Объем - около 50 часов. Ставка за 1 час - около 350 рублей.
Нам нужно будет сделать так, чтобы вы достаточно быстро выполняли объем работы, но при этом, чтобы у вас получалось около 350 рублей в час. Мы этого добьемся. Я не пытаюсь экономить - работать нужно будет спокойно и без спешки.
Мы разделим объем работы на milestones и я готов делать предоплату за milestones на этом сервисе, чтобы у вас были нулевые риски.
Если хорошо отработаем, то в будущем будут и другие задачи.
Антибот - апельсин.
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