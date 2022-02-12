Сбор данных о крипто-проектах

Добрый день,

Имеется четкое ТЗ и пример выполненной работы. Необходимо собирать данные о крипто-проектах в сети. В определенных случаях нужно будет прочитать фразы на английском, но можно пользоваться переводчиком в гугл хроме.

Нужно будет написать на русском 1-2 строчки базового текста (но это не обязательно - главное собрать данные).

Я райтер и я отвечу на все вопросы и помогу разобраться.

Объем - около 50 часов. Ставка за 1 час - около 350 рублей.

Нам нужно будет сделать так, чтобы вы достаточно быстро выполняли объем работы, но при этом, чтобы у вас получалось около 350 рублей в час. Мы этого добьемся. Я не пытаюсь экономить - работать нужно будет спокойно и без спешки.

Мы разделим объем работы на milestones и я готов делать предоплату за milestones на этом сервисе, чтобы у вас были нулевые риски.

Если хорошо отработаем, то в будущем будут и другие задачи.

Антибот - апельсин.