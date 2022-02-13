Добрый день, Имеется четкое ТЗ и пример выполненной работы. Необходимо собирать данные о крипто-проектах в сети. В определенных случаях нужно будет прочитать фразы на английском, но можно пользоваться переводчиком в гугл хроме. Нужно будет написать на ...
Нужно писать тексты по ТЗ для информационного сайта про феншуй
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Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про феншуй. Нужно написать 100 статей.
Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются.
Требования к тексту:
- соблюдение требований по размеру текста;
- высокий уровень русского языка;
- органичное вписывание необходимых слов;
- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text.
Дополнительные требования:
- наличие телеграмма;
- способность выписывать минимум 30000 знаков в неделю. Объём выписки выбираете самостоятельно (ТЗ всегда в наличии в любом объёме).
Со своей стороны гарантирую:
- оплату без задержек.
Способы оплаты:
- на WMZ - кошелек по текущему курсу.
Оплата 45 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
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