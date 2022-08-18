Занимаюсь компьютерной графикой.
👉 Буду рад помочь Вам с такими задачами:
- Анимаций на Youtube
- Превью для вашего видео
• Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную работу, что существенно экономит Ваш бюджет и
не требует заказа дополнительных затрат
• Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 2-ух летнего опыта,
прогнозирую логику работы того или иного элемента. Минимум вопросов, максимум результата.
• Нервы. Просьбы пожелания и доработки проекта характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы
пропустили ряд-мелочей в ТЗ они будут внесены в вашу работу по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных
затрат!
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату"
- всегда на связи
Email: [email protected]
Gmail: [email protected]
👉 Работаю в: Blender, Photoshop,Sony vegas
С радость выполню Ваш заказ, обращайтесь!
Портфолио
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