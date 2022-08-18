Создаю 3D инсталляций, и анимаций по Minecraft

Занимаюсь компьютерной графикой.

👉 Буду рад помочь Вам с такими задачами:

Анимаций на Youtube

Превью для вашего видео

Работая со мной вы экономите:

• Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную работу, что существенно экономит Ваш бюджет и

не требует заказа дополнительных затрат

• Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 2-ух летнего опыта,

прогнозирую логику работы того или иного элемента. Минимум вопросов, максимум результата.

• Нервы. Просьбы пожелания и доработки проекта характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы

пропустили ряд-мелочей в ТЗ они будут внесены в вашу работу по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных

затрат!

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату"

- всегда на связи

Email: [email protected]

Gmail: [email protected]

👉 Работаю в: Blender, Photoshop,Sony vegas

С радость выполню Ваш заказ, обращайтесь!