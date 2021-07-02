Сайт под ключ

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Завершен1 заявка105 просмотров

Нужно сделать вебсайт- 5-7 страниц и пару pop-ups. ТЗ пока нет, но есть вебсайт копия по функционалу. Лого и фирменный стиль готовы.

4 года назад
RussellAliev
Руслан 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MF45
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$200
5 дней
Escrow
Отличный опыт работы с Владимиром
Хороший заказчик, общение актуальное, по делу, легко найти взаимопонимание.

Заявки фрилансеров

MF45
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад

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