AlianaMemphis

Сайты под ключ + SMM продвижение

Меня зовут Алина. 28 лет. 2,5 года занимаюсь интернет-маркетингом, на счету 10 полноценных проектов и 30 настроек таргета Вк, Инстаграм, ФБ + создание 15 сайтов под ключ.

Обучалась маркетингу у Бизнес молодости, Андрея Парабелума, Артёма Нестеренко, Skillbox.

Продвигала 5 концертов и 2 фестиваля, 5 инфобизнесов и 5 млм проектов, 2 технические ниши, услуги фотографов, фитнес инструкторов, бизнес-проекты и бьюти-направления.

Сотрудничала с компаниями SMMLemon, Gasgolder, Mozgi Entertainment, школой Ярослава Самойлова.

◄Чем могу быть полезна именно Вам:►

• Разработаю прибыльную маркетинговую стратегию индивидуально под Ваш бизнес.

• Выявление потребностей клиента, кто ваша аудитория и что она на самом деле хочет и почему не покупает.

• Создание сильного предложения и отстройка от конкурентов.

• Запуск таргета по сегментам аудитории, возраст, гео, интересы, покупатели, lookalike, ретаргетинг, сбор аудитории конкурентов.

• Разработка рекламных текстов и баннеров, продающий дизайн и копирайтинг.

• Аналитика рекламной компании, на каком этапе пробел, и почему реклама не работает.

• Создание сайтов под ключ и наполенения для продвижения в гугл и яндекс.

• Автоматизация бизнеса, вебинарные воронки и марафоны.

• Разработка личного бренда.

Отзывы обо мне можете почитать здесь:https://drive.google.com/file/d/1KBqqsoft4Es3r3l46PH5n-MkupA0bBpW/view?usp=sharing

Буду рада проконсультировать Вас и ответить на все вопросы. Обращайтесь!