Разработка презентации (Дизайн и верстка) Формат презентации: PDF Количество слайдов: 8 Этапы работ: - Разработка дизайна презентации на примере обложки и слайда 4 "Преимущества облачного ...
Каталог продукции
Требуется создать полноценный каталог для печати (металлические двери и металлоконструкции)
примерная структура
https://docs.google.com/document/d/18h0ierB5haJDH8N3JfrrvyhfnqDYX4mPxaLP7lQLa_U/edit
Все подробности исполнителю.
Материал есть, но возмозможно не весь. Объем 150-170 страниц.
Дедлайн 10 дней.
Выбранный исполнитель
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