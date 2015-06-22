Каталог продукции

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок306 просмотров

Требуется создать полноценный каталог для печати (металлические двери и металлоконструкции)

примерная структура

https://docs.google.com/document/d/18h0ierB5haJDH8N3JfrrvyhfnqDYX4mPxaLP7lQLa_U/edit

Все подробности исполнителю.

Материал есть, но возмозможно не весь. Объем 150-170 страниц.

Дедлайн 10 дней.

10 лет назад
nikastale
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Polig
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$200
10 дней
Работа с Марией, просто супер, каталог получился лучше всех ожиданий. Огромное спасибо, если будут проекты, буду еще обращаться
Хороший заказчик. Задание понятное, были дополнительные пожелания в процессе работы. Быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Polig
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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