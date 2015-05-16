Разработка презентации (Дизайн и верстка) Формат презентации: PDF Количество слайдов: 8 Этапы работ: - Разработка дизайна презентации на примере обложки и слайда 4 "Преимущества облачного ...
Сделать макет по аналогии, исходники почти есть
Добрый день!
Необходимо заново собрать макет под требования типографии. Сейчас есть большой слитый psd с разрешением 600 (джипег его прилагаю) и пара исходных макетов, на основании которого делался тот, что нужно изменить.
Техтребования типографии прилагаю
Надеюсь, что у того кто возьмется получится лучший макет, во вложении часть ТЗ дизайнеру в виде скетча из пайнтбраша)
Игорь
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