Сделать макет по аналогии, исходники почти есть

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Завершен8 заявок246 просмотров

Добрый день!

Необходимо заново собрать макет под требования типографии. Сейчас есть большой слитый psd с разрешением 600 (джипег его прилагаю) и пара исходных макетов, на основании которого делался тот, что нужно изменить.

Техтребования типографии прилагаю

Надеюсь, что у того кто возьмется получится лучший макет, во вложении часть ТЗ дизайнеру в виде скетча из пайнтбраша)

Игорь

10 лет назад
igor_our
Игорь 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Станислав справился с поставленной задачей не смотря на то, что майские праздники угрожали нормальному течению времени) спасибо!
Рекомендую сотрудничать с Игорем. Оплата и утверждение работы без сложностей.

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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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