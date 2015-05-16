Сделать макет по аналогии, исходники почти есть

Добрый день!

Необходимо заново собрать макет под требования типографии. Сейчас есть большой слитый psd с разрешением 600 (джипег его прилагаю) и пара исходных макетов, на основании которого делался тот, что нужно изменить.

Техтребования типографии прилагаю

Надеюсь, что у того кто возьмется получится лучший макет, во вложении часть ТЗ дизайнеру в виде скетча из пайнтбраша)

Игорь