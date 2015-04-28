Флаеры для автомойки

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Закрыт30 заявок281 просмотр

Нужен двусторонний флаер по случаю открытия автомойки самообслуживания.

С выбранным автором будем рассматривать постоянное сотрудничество, так как объектов будет открываться много и будут разные задачи по рекламе.

10 лет назад
CarWashPoint
Елена 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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