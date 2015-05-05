Листовка А5

Необходимо сверстать и подготовить к печати листовку формата А5

для магазина автомобильных дисков.

Примерный каркас листовки:

- задний фон: картинка красивой машины на дорогих дисках или полка с большим количеством автомобильных дисков или выстроенные в ряд автомобили на крутых дисках.

- в верхней части: логотип + полное название магазина. Лого в приложение. Название магазина

Auto Performance Group

- по центру: логотипы производителей в приложении в 2-3 ряда

- в нижней части адрес и телефон

Тюмень, Ожогина, ул. Садовая 27

+7-982-910-2787

Срок - до вечера