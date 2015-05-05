Листовка А5

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен12 заявок258 просмотров

Необходимо сверстать и подготовить к печати листовку формата А5

для магазина автомобильных дисков.

Примерный каркас листовки:

- задний фон: картинка красивой машины на дорогих дисках или полка с большим количеством автомобильных дисков или выстроенные в ряд автомобили на крутых дисках.

- в верхней части: логотип + полное название магазина. Лого в приложение. Название магазина

Auto Performance Group

- по центру: логотипы производителей в приложении в 2-3 ряда

- в нижней части адрес и телефон

Тюмень, Ожогина, ул. Садовая 27

+7-982-910-2787

Срок - до вечера

10 лет назад
dmitrytulubaev
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
$10
1 день
Как всегда исполнение на 10 из 10!
Благодарю за еще одно приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
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Верстка полиграфии

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