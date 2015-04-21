Переработать дизайн для фотокниг

Нужно переработать дизайн обложки и 1 разворота фото книги.

Есть psd с разметкой. Пример существующий обложки во вложении.

Нужно сделать в том же стиле но с другими человечками. Человечки должны быть на тему школы. Например с большими карандашами, сидящими на книжках и т.д. 7-10 разных человечков.