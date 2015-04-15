Разработка макета буклета

На данный момент есть потребность в разработке буклета (формат А3 книжка) для работы на выставке.

Приблизительный образец буклета прилагаем.

Информация, которую необходимо разместить в буклете должна давать клиенту понимание о компании, которая поставляет продукцию, ассортименту товаров и контактную информацию.

Буклет должен состоять из четырех страниц: 1страница - логотип, название, род деятельности

+графическая информация в виде фотографии и/или фона,

2-3 страницы - ассортимент компании + графическая информация (можно на весь разворот) и фотографии изделий,

4 страница - краткую информацию о компании и контактные данные

+ графическая информация в виде фотографии и/или фона.