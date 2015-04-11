Обновление существующих файлов InDesign

Имеется 6 файлов InDesign. 10-20 страниц в каждом. Задачи:

1. В тексте встречается старое название сайта, нужно заменить его на новое.

2. Вставить гиперссылки на основе имеющегося документа.

Требование: уверенное владение английским языком. Дедлайн - 17:00 17 апреля.

После успешной сдачи проекта возможно долгосрочное сотрудничество на более серьезных проектах подготовки файлов к публикации в онлайн виде. Обязательно знание английского на уровне upper intermediate/advanced.

Желательно РФ для простоты расчётов.