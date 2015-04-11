Дизайн плаката

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок181 просмотр

Дизайн-макет Плаката А2 для потенциальных клиентов: ГД или КД или Директоров по продажам отрывной Плакатна стену или доску для расчета эффективности "Воронки продаж" , куда можно заносить показатели работы менеджеров по продажам за неделю.

В конусообразкую "воронку"( сходную с воронкой воды засасываемой к отверские в раковине ) широкий круг клиентов

"засасывается" сверху и "перерабатывается" к низу: "засасывается" большое количество входящих заявок и звонков от потенциальных клиентов, а контракты заключаются уже с меньшим числом клиентов, приносящих выручку и прибыль.

Денежки (Инвестиции в рекламу) падают в нее сверху и выпадают из нее снизу в виде Прибыли.

Все этапы (уровни) воронки можно отразить простыми, интуитивно понятными пиктограммами в едином стиле ( входящий звонок/ заявка – коммерческое предложение – встреча – подписанный контракт ),

В целом, весь плакат со всеми элементами д.б. простым, наглядным и интуитивно понятным целевой аудитории.

10 лет назад
indflo
36 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

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