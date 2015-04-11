Здравствуйте! Требуется отрисовать баннер на примере (см. вложение) Срок - 8 часов. Оплата на WMR, карта Сбера Цены указывайте по курсу у.е. = 50 р.
Дизайн плаката
Дизайн-макет Плаката А2 для потенциальных клиентов: ГД или КД или Директоров по продажам отрывной Плакатна стену или доску для расчета эффективности "Воронки продаж" , куда можно заносить показатели работы менеджеров по продажам за неделю.
В конусообразкую "воронку"( сходную с воронкой воды засасываемой к отверские в раковине ) широкий круг клиентов
"засасывается" сверху и "перерабатывается" к низу: "засасывается" большое количество входящих заявок и звонков от потенциальных клиентов, а контракты заключаются уже с меньшим числом клиентов, приносящих выручку и прибыль.
Денежки (Инвестиции в рекламу) падают в нее сверху и выпадают из нее снизу в виде Прибыли.
Все этапы (уровни) воронки можно отразить простыми, интуитивно понятными пиктограммами в едином стиле ( входящий звонок/ заявка – коммерческое предложение – встреча – подписанный контракт ),
В целом, весь плакат со всеми элементами д.б. простым, наглядным и интуитивно понятным целевой аудитории.
Заявки фрилансеров
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